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Сегодня, 19:25

Агент Галунов заявил, что любой клуб РПЛ может найти себе игроков в Иране в зависимости от целей и бюджета

Алина Савинова
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Агент Сергей Галунов считает, что иранские футболисты могут быть интересны клубам РПЛ.

«В Иране достаточно высокий уровень футбола. Иранские команды — постоянные участники Азиатской Лиги чемпионов. Уверен, что соглашения, как между «Сочи» и иранским клубом «Эстегляль», будут идти нашему футболу на пользу в плане популяризации его и наших футболистов как продукта в Азии. Любой клуб РПЛ может найти себе футболистов в Иране в зависимости от своих целей и бюджета», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Сочи» и «Эстегляль» подписали соглашение, которое будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми игроками для их развития, а также один товарищеский матч между командами в год.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-lyuboi-klub-rpl-mozhet-naiti-sebe-igrokov-v-irane-v-zavisimosti-ot-celei-i-byudzheta-303063/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

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 12 1 3
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