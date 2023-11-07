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Агент Тюкавина: «Костя не падает ниже своего уровня, хотелось бы, чтобы он забил не меньше десяти голов»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результативности футболиста в последних играх.

«Костя не падает ниже своего уровня. Он нападающий, когда не забивал — то отдавал голевые или зарабатывал пенальти. Сейчас три игры подряд забивает — плохо, не забивал — тоже плохо. Он не робот, чтобы забивать в каждом матче, как когда в аппарат кидаешь 20 копеек и четыре пятачка вылезают. Тюкавин в каждой игре выкладывается, в борьбе ноги не убирает. Сколько забьет в этом сезоне? Сезон закончится летом, я не знаю, что будет через три дня, а вы про окончание сезона! Хотелось бы, чтобы Костя забил не меньше десяти голов», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Тюкавин не попал в расширенный состав национальной команды России на ноябрьский сбор. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч против Кубы.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-tyukavin-ne-padaet-nizhe-svoego-urovnya-khotelos-by-chtoby-on-zabil-ne-menshe-desyati-golov-303084/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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