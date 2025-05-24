Генеральный директор «Краснодара» Хашиг: «Нет слов. Это больше, чем счастье»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал чемпионство «быков» в сезоне РПЛ-2024/25.

«Нет слов, это больше, чем счастье», — сказал Хашиг.

«Краснодар» (67 очков) финишировал на первом месте в РПЛ и впервые в истории стал чемпионом России.