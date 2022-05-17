Генеральный директор «Динамо»: «Мы считаем, что Кубок Лиги может быть интересен, но нужно провести переговоры со спонсорами»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об обсуждении инициативы клубов Тинькофф РПЛ создать Кубок Лиги.

«Кубок Лиги — это не новый формат. Экономический анализ, который мы предложили лиге, мы передали. Я не курирую этот проект. Он передан в лигу. Кубок интересен с доходной и спортивной точки зрения? Гипотетически мы считаем, что Кубок Лиги интересен. Но, опять же, нужно провести переговоры с возможными спонсорами и получить от них ответ», — сказал Пивоваров.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.