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Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Шварц и Шиманьски в команде

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Сандро Шварца и Себастьян Шиманьски в команде.

«Останутся ли Шварц и Шиманьски? На этот вопрос у нас юридический ответ. У них контракты с клубом», — сказал Пивоваров.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Шиманьски играет за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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