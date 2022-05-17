Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Шварц и Шиманьски в команде

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Сандро Шварца и Себастьян Шиманьски в команде.

«Останутся ли Шварц и Шиманьски? На этот вопрос у нас юридический ответ. У них контракты с клубом», — сказал Пивоваров.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Шиманьски играет за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.