Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Шварц и Шиманьски в команде
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, останутся ли Сандро Шварца и Себастьян Шиманьски в команде.
«Останутся ли Шварц и Шиманьски? На этот вопрос у нас юридический ответ. У них контракты с клубом», — сказал Пивоваров.
Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Шиманьски играет за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.
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|2
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|65
|
2
|Динамо
|29
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|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
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|29
|14
|5
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|47
|
6
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|9
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|45
|
7
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|29
|13
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|41
|
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|5
|12
|39-35
|41
|
9
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|8
|11
|47-47
|38
|
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|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
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|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
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|29-57
|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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