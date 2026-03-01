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1 марта, 15:21

Компания-провайдер офсайдных линий Rigour Tech ответила президенту РПЛ: «С удивлением прочитали»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба компании-провайдера офсайдных линий Rigour Tech в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента РПЛ Александра Алаева. Ранее глава лиги заявил, что текущая работа линий влияет на репутацию футбола.

«Мы с удивлением прочитали комментарии официальных футбольных лиц из России о наличии вопросов к системе определения офсайда. Решения от Rigour Tech сертифицированы ФИФА и полностью соответствуют их требованиям. К тому же, система была доработана совместно с федерацией несколько лет назад и сейчас позволяет работать при неблагоприятных погодных условиях или на стадионах с низкой технологической оснащенностью.

Мы не раз высказывали пожелания об установке дополнительных камер на стадионы, ориентированных только для ВАР, что позволит подбирать больше ракурсов для принятия решения судейской бригаде. Когда ВАР поставляет та же компания, которая организовывает ТВ-сигнал, всегда отдается приоритет телевизионной составляющей.

Rigour Tech добросовестно и в полном объеме исполняет свои обязанности по контракту, привержена дружбе между Россией и Китаем и не представляет себе ситуации, когда можно прервать контракт по политическим мотивам.

Кроме того, по договоренности с российскими коллегами весной будет привезено оборудование для тестирования и сбора данных для полуавтоматической системы определения офсайда, а с нового сезона будет представлена новая версия системы определения офсайда», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Rigour Tech.

Судья Рафаэль Шафеев работал на&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (2:1).Судейство взорвало рестарт чемпионата. Футбол был неплох, но он оказался в тени

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РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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