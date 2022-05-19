Генеральный директор «Динамо» Пивоваров выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров был выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Пивоваров был выбран на заседании общего собрания клубов РПЛ и в ближайшее время должен будет сформировать состав рабочей группы.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.

Согласно презентационному проекту турнира, клубы будут получать несколько миллионов рублей даже в случае ничьей в групповом этапе турнира.