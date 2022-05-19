Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» перед матчем с «Химками»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Вместе с Федуном на тренировке присутствовали генеральный директор клуба Евгений Мележиков и спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в субботу, 21 мая. Начало игры — в 17.00 (мск).