Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:09

Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» перед матчем с «Химками»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун (слева) и Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку «Спартака» перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Вместе с Федуном на тренировке присутствовали генеральный директор клуба Евгений Мележиков и спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в субботу, 21 мая. Начало игры — в 17.00 (мск).

Источник: https://spartak.com/news/2022-05-19-leonid_arnoldovich_fedun_posetil_trenirovku_komandy/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Защитник «Спартака» Маслов вернулся к тренировкам в общей группы спустя год после травмы
Тальби: «Знаю, что вместе — команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!»
Слуцкий: «Какой смысл бояться перед последним туром? Голова боится, а руки делают»
«Арсенал» — «Урал»: команда Шалимова испортит тулякам прощание с РПЛ?
В «Рубине» ввели премиальные в 10 тысяч евро за победу каждому футболисту
«Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ

Бышовец заявил, что уход Фернандеса ослабит ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости