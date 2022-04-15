Гендиректор «Динамо» Пивоваров опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о том, что клуб приостановил переговоры с игроками из-за неопределенности с бюджетом.

«Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У «Динамо» есть четкое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий», — передает слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

Ранее "РБК Спорт" со ссылкой на два источника сообщало, что клуб переносит переговоры с потенциальными новичками на неопределенный срок из-за финансовой неопределенности на следующий сезон РПЛ.

«Динамо» за шесть туров до завершения РПЛ идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

Сегодня, 15 апреля, клуб проводит матч против «Ахмата».