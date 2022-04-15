Космонавты МКС поздравили «Динамо» с 99-летием клуба

Космонавты с Международной космической станции (МКС) поздравили футбольный клуб «Динамо Москва» с 99-летием.

Астронавты Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев пожелали бело-голубым «успехов и процветания».

После 24 туров москвичи занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.