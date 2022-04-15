Пресняков: «Спартаку» уже все равно. Вылетать не будут, а за призовые места не борются»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 25-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Рубином».

«Со «Спартаком» не все так очевидно. Команда может легко проиграть и легко выиграть. У «Рубина» дела плохи, а «Спартаку» уже все равно. Вылетать не будут, а за призовые места не борются. Очень симпатизирую Слуцкому. Он может что-то придумать. В свое время он неплохо проявлял себя в матчах против «Спартака» в роли главного тренера ЦСКА. Игра для них важная, есть угроза вылета. «Спартак» выиграл предыдущую игру крупно, но ликования в душе не ощущал. Гораздо важнее игры с принципиальными соперниками», — сказал Преснков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 16 апреля на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.