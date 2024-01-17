Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в армейский клуб защитника «Зенита» Данила Кругового.

— Как бы оценили приобретение Кругового?

— Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране — при этом очень техничным и активным в атаке. По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась как и эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента — так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку. Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока — также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.

— При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.

— Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу (Медведеву — Прим. «СЭ»), сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.

Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта. Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».