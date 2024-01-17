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Гендиректор ЦСКА — о трансфере Кругового: «Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу в это трансферное окно»

Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал переход Кругового
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в армейский клуб защитника «Зенита» Данила Кругового.

— Как бы оценили приобретение Кругового?

— Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране — при этом очень техничным и активным в атаке. По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась как и эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента — так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку. Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока — также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.

— При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.

— Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу (Медведеву — Прим. «СЭ»), сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.

Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта. Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.

Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Краснодар

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Квинси Промес

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Локомотив

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