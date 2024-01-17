Гендиректор ЦСКА — о трансфере Кругового: «Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу в это трансферное окно»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в армейский клуб защитника «Зенита» Данила Кругового.
— Как бы оценили приобретение Кругового?
— Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране — при этом очень техничным и активным в атаке. По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась как и эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента — так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку. Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока — также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.
— При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.
— Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу (Медведеву — Прим. «СЭ»), сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.
Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта. Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.
17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».
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3
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|18
|8
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|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
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|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
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|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
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|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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