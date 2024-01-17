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Сегодня, 17:11

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» Круговым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. Оно вступит в силу 4 июня этого года, когда завершится контракт Кругового с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба «Зенита» во второй половине сезона футболист будет играть за вторую команду.

25-летний защитник выступал за «Зенит» с 2020 года. Он провел за сине-бело-голубых 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне в активе Кругового 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице

Источник: ФК ЦСКА
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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