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Чанов: «Для Кругового ЦСКА — интересный вариант, главное, чтобы он играл»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«ЦСКА совершил хороший трансфер. Для Кругового это интересный вариант. Важно, чтобы Данил играл. Армейцы нуждались в левом защитнике, да и вообще команде нужны новые футболисты в каждую линию. В первой части сезона запасных можно было пересчитать по пальцам одной руки. Круговой усиливал игру «Зенита», когда выходил на поле. Ему нужна постоянная игровая практика», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года. Во второй половине текущего сезона 25-летний защитник будет получать игровую практику в «Зените» — 2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-dlya-krugovogo-tsska-interesny-j-variant-glavnoe-chtoby-on-igral/
Вячеслав Чанов
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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