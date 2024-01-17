Чанов: «Для Кругового ЦСКА — интересный вариант, главное, чтобы он играл»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на трансфер защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«ЦСКА совершил хороший трансфер. Для Кругового это интересный вариант. Важно, чтобы Данил играл. Армейцы нуждались в левом защитнике, да и вообще команде нужны новые футболисты в каждую линию. В первой части сезона запасных можно было пересчитать по пальцам одной руки. Круговой усиливал игру «Зенита», когда выходил на поле. Ему нужна постоянная игровая практика», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года. Во второй половине текущего сезона 25-летний защитник будет получать игровую практику в «Зените» — 2.