Шавло: «Джикия — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о том, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

«Тема продления контракта с Джикией болезненна для всех. Георгий — капитан команды. Он много лет отдал «Спартаку», стал чемпионом. Жалко расставаться с такими игроками. Если Георгий понимает, что не будет играть, тогда ему стоит сменить клуб. Это его выбор. Джикия — профессионал своего дела, но решать все равно будет тренерский штаб. Георгий — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил «СЭ», что на сборе команды в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.