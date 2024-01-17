Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Шавло: «Джикия — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о том, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

«Тема продления контракта с Джикией болезненна для всех. Георгий — капитан команды. Он много лет отдал «Спартаку», стал чемпионом. Жалко расставаться с такими игроками. Если Георгий понимает, что не будет играть, тогда ему стоит сменить клуб. Это его выбор. Джикия — профессионал своего дела, но решать все равно будет тренерский штаб. Георгий — статусный футболист и сидеть на лавке — это не его уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил «СЭ», что на сборе команды в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-zhalko-rasstavat-sya-s-dzhikiej-no-sidet-na-lavke-e-to-ne-ego-uroven/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
2
0
Читайте также
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Гендиректор ЦСКА — о трансфере Кругового: «Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу в это трансферное окно»
Агент Букари — о возможном переходе футболиста в «Краснодар»: «Зимний трансфер возможен»
В «Ференцвароше» рассказали, как вице-президент «Монако» Васильев связан с трансфером Севикяна
«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового
Гендиректор «Балтики» о трансфере Андраде из «Америка де Кали»: «Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шмаров сомневается, что Моуринью согласился бы работать в России

Гендиректор ЦСКА — о трансфере Кругового: «Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу в это трансферное окно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости