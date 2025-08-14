В «Башакшехире» сообщили о проблемах с переводом ЦСКА денег за Файзуллаева

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» испытывает проблемы с переводом денег ЦСКА за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег», — приводит ответ пресс-службы клуба matchtv.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в турецкий клуб за 7,5 миллиона евро.

11 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы все еще не получили деньги за трансфер.