14 августа, 13:45

В «Башакшехире» сообщили о проблемах с переводом ЦСКА денег за Файзуллаева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» испытывает проблемы с переводом денег ЦСКА за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег», — приводит ответ пресс-службы клуба matchtv.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в турецкий клуб за 7,5 миллиона евро.

11 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы все еще не получили деньги за трансфер.

Источник: matchtv.ru
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Степочкин

    Да-да, там кнопка заела, не нажимается.. и ветер с моря 15 м/с не дает произвести оплату.. хитрые турки.

    14.08.2025

  • lvb

    Дядя, ты дурак? Если хочешь впарить людям фуфло, надо своей головой думать, а не копипастить чужие методички)) Смотри. "(В интернете такой информации не найти) И даешь ссыль в Инете. Браво! Выходит ты дурак, даже развести лохов не можешь). Иди дворником поработай, листопад ты точно освоишь. БГГГ

    14.08.2025

  • lvb

    Шо, опять Бабайку, Орешкина и ГВК "кидают как шваль"?)) Ничему их история с Влашичем не учит. Сызнова "грабли" нашли. Ну и?

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    - Мы, Сергей Михалыч, это, тут, впросак попали... - Сережа, ВАС КИНУЛИ!!! И меня вместе с вами заодно!!!!! (Жмурки):joy::joy::joy:

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

