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Сегодня, 22:49

Таранов назвал «Краснодар» лучшим по инфраструктуре клубом России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов объяснил, почему считает южный клуб лучшим по инфраструктуре в России.

«В ЦСКА, хоть и играл в основном за дубль, регулярно тренировался с основой, выходил в матчах Лиги чемпионов. А в Краснодаре я принадлежал «Краснодару-2». Моей задачей было делиться опытом с молодежью, многие из тех игроков сейчас играют в командах РПЛ. И, конечно, то что я вышел в концовке матча Лиги Европы с «Валенсией», причем неудавшейся концовке, скорее можно назвать разочарованием, чем хорошим завершением большого футбола. В «Краснодаре» я редко привлекался к основе. Но мы сразу с клубом обсудили, что от меня ждут и хотят видеть. Конечно, были мысли о том, что получится перейти в первую команду, но основной была работа с молодежью. По условиям «Краснодар» — один из лучших клубов России? Почувствовал ли разницу с «Крыльями»? Смотря, о чем речь. «Крылья» — клуб с огромной историей, на днях отметили 81 год. «Краснодар» — совсем молодая команда, у которой пока нет фанатских традиций и таких преданных болельщиков. В плане популярности нельзя сравнивать «Крылья» и «Краснодар». Но по инфраструктуре «Краснодар» — лучший клуб в России. Погода в регионе позволяет круглый год играть на хороших зеленых полях, условия для работы и восстановления — отличные. При этом без лишней роскоши — чартерами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

На счету Таранова единственный матч за основной состав «Краснодара», а также 43 матча и пять голов за вторую команду быков.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-po-populyarnosti-nelzya-sravnivat-krylya-i-krasnodar-no-po-infrastrukture-krasnodar-luchshii-klub-rossii-250145/
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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 18
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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Локомотив

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Локомотив

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