Таранов назвал «Краснодар» лучшим по инфраструктуре клубом России

Экс-защитник ЦСКА, «Краснодара» и «Крыльев Советов» Иван Таранов объяснил, почему считает южный клуб лучшим по инфраструктуре в России.

«В ЦСКА, хоть и играл в основном за дубль, регулярно тренировался с основой, выходил в матчах Лиги чемпионов. А в Краснодаре я принадлежал «Краснодару-2». Моей задачей было делиться опытом с молодежью, многие из тех игроков сейчас играют в командах РПЛ. И, конечно, то что я вышел в концовке матча Лиги Европы с «Валенсией», причем неудавшейся концовке, скорее можно назвать разочарованием, чем хорошим завершением большого футбола. В «Краснодаре» я редко привлекался к основе. Но мы сразу с клубом обсудили, что от меня ждут и хотят видеть. Конечно, были мысли о том, что получится перейти в первую команду, но основной была работа с молодежью. По условиям «Краснодар» — один из лучших клубов России? Почувствовал ли разницу с «Крыльями»? Смотря, о чем речь. «Крылья» — клуб с огромной историей, на днях отметили 81 год. «Краснодар» — совсем молодая команда, у которой пока нет фанатских традиций и таких преданных болельщиков. В плане популярности нельзя сравнивать «Крылья» и «Краснодар». Но по инфраструктуре «Краснодар» — лучший клуб в России. Погода в регионе позволяет круглый год играть на хороших зеленых полях, условия для работы и восстановления — отличные. При этом без лишней роскоши — чартерами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

На счету Таранова единственный матч за основной состав «Краснодара», а также 43 матча и пять голов за вторую команду быков.