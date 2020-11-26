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Гендиректора авиакомпании «Победа» могут уволить за акцию в поддержку Дзюбы

26 ноября 2020, 23:36
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Андрею Калмыкову, генеральному директору авиакомпании «Победа», грозит увольнение за акцию в поддержку форварда «Зенита» Артем Дзюбы, сообщает Telegram-канал 112.

11 ноября Boeing авиакомпании, следующий из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небесах огромный мужской половой орган. Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент. В ходе расследования выяснилось, что пилоты следовали по точкам, которые им предоставило руководство.

Генеральный директор «Победы», Андрей Калмыков не согласился с выводами комиссии и назвал это просто способом поддержать морально капитана «Зенита». Комиссия Росавиации рекомендовала «Аэрофлоту» оценить, насколько Калмыков соответствует занимаемой должности и передать отчеты по служебной проверке в правоохранительные органы.

Ранее в интернете было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. После этого он был исключен из состава сборной России на матчи Лиги наций.

Дополнительная информация:

https://t.me/ENews112/7885

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