Гендиректора авиакомпании «Победа» могут уволить за акцию в поддержку Дзюбы

Андрею Калмыкову, генеральному директору авиакомпании «Победа», грозит увольнение за акцию в поддержку форварда «Зенита» Артем Дзюбы, сообщает Telegram-канал 112.

11 ноября Boeing авиакомпании, следующий из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небесах огромный мужской половой орган. Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент. В ходе расследования выяснилось, что пилоты следовали по точкам, которые им предоставило руководство.

Генеральный директор «Победы», Андрей Калмыков не согласился с выводами комиссии и назвал это просто способом поддержать морально капитана «Зенита». Комиссия Росавиации рекомендовала «Аэрофлоту» оценить, насколько Калмыков соответствует занимаемой должности и передать отчеты по служебной проверке в правоохранительные органы.

Ранее в интернете было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. После этого он был исключен из состава сборной России на матчи Лиги наций.