Президент РФС планирует лично принять участие в заседании исполкома УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС), член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, информирует ТАСС.

Первое в 2023 году заседание исполкома организации пройдет 25 января. В УЕФА отметили, что повестка заседания будет объявлена на следующей неделе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.