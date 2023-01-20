Президент РФС планирует лично принять участие в заседании исполкома УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС), член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, информирует ТАСС.
Первое в 2023 году заседание исполкома организации пройдет 25 января. В УЕФА отметили, что повестка заседания будет объявлена на следующей неделе.
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Источник: https://tass.ru/sport/16849001
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|
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
|8
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|25
|
8
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|17
|7
|4
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|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
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|25
|
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|6
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|
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|5
|5
|7
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|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|Торпедо
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|1
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|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|6
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|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
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|1
|2
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