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Широков о Мозесе: «В конце того года еще поговаривали, что он может уйти»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Виктор Мозес не вернулся в расположение клуба.

«В конце того года еще поговаривали, что он может уйти. Это не новость, «Спартак» был к этому готов. Думаю, что возможный уход Мозеса был одной из причин, почему приобрели Рыбуса», — сказал Широков «СЭ».

Ранее официальный сайт московской команды сообщил, что полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака».

В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Виктор Мозес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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