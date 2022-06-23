Широков о Мозесе: «В конце того года еще поговаривали, что он может уйти»
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Виктор Мозес не вернулся в расположение клуба.
«В конце того года еще поговаривали, что он может уйти. Это не новость, «Спартак» был к этому готов. Думаю, что возможный уход Мозеса был одной из причин, почему приобрели Рыбуса», — сказал Широков «СЭ».
Ранее официальный сайт московской команды сообщил, что полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака».
В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.
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