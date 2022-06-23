Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»
Как стало известно «СЭ», у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда Юри Алберто сроком на один сезон.
Чемпионы России получили несколько соответствующих предложений от бразильских клубов. Речь идет о встречной аренде нападающего в обмен на ряд игроков из команд местного высшего дивизиона.
При этом на период рассмотрения офферт и возможных последующих переговоров Юри Алберто останется на родине, где будет работать по индивидуальной программе.
В прошедшем сезоне бразилец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
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|0
|0-0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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