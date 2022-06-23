Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»

Как стало известно «СЭ», у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда Юри Алберто сроком на один сезон.

Чемпионы России получили несколько соответствующих предложений от бразильских клубов. Речь идет о встречной аренде нападающего в обмен на ряд игроков из команд местного высшего дивизиона.

При этом на период рассмотрения офферт и возможных последующих переговоров Юри Алберто останется на родине, где будет работать по индивидуальной программе.

В прошедшем сезоне бразилец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.