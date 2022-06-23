Мозес не вернулся в расположение «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение московского клуба, информирует официальный сайт команды 23 июня.

В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом. «Спартак» будет выяснять обстоятельства данного инцидента.

При этом сообщается, что нидерландский хавбек Квинси Промес прибыл на базу «Спартака» в Тарасовке и уже тренировался под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.