Мозес не вернулся в расположение «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение московского клуба, информирует официальный сайт команды 23 июня.
В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом. «Спартак» будет выяснять обстоятельства данного инцидента.
При этом сообщается, что нидерландский хавбек Квинси Промес прибыл на базу «Спартака» в Тарасовке и уже тренировался под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.
Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.
В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
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