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Мозес не вернулся в расположение «Спартака»

Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не прибыл в расположение московского клуба, информирует официальный сайт команды 23 июня.

В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом. «Спартак» будет выяснять обстоятельства данного инцидента.

При этом сообщается, что нидерландский хавбек Квинси Промес прибыл на базу «Спартака» в Тарасовке и уже тренировался под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-23-promes_prisoyedinilsya_k_komande_mozes_ne_priyekhal/
Виктор Мозес
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