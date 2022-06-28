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Сегодня, 14:35

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Баринову

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Динамо». Он отметил, что в дело может вмешаться «Зенит», так как главный тренер петербуржцев Сергей Семак хочет видеть игрока в команде.

«Зенит» может вмешаться в борьбу за Баринова? Нет, не может», — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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