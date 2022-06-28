Дмитрий Баринов может перейти из «Локомотива» в «Динамо»

«Динамо» рассматривает полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в качестве приоритетного варианта для усиления центральной зоны, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Сумма отступных за игрока составляет 13 миллионов евро — но в современных реалиях речь идет о цене в пределах 6-8 миллионов евро, а также дополнительные бонусные выплаты.

Полузащитники Себастьян Шиманьски и Николо Моро почти наверняка покинут «Динамо», причем бесплатно. И 25-летний игрок сборной России в таком случае выглядит как основной инструмент, чтобы залатать дыры в полузащите.

Однако в дело может вмешаться «Зенит». Главный тренер питерцев Сергей Семак давно хочет видеть Баринова в своей команде.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».