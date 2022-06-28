Дмитрий Баринов может перейти из «Локомотива» в «Динамо»
«Динамо» рассматривает полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в качестве приоритетного варианта для усиления центральной зоны, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Сумма отступных за игрока составляет 13 миллионов евро — но в современных реалиях речь идет о цене в пределах 6-8 миллионов евро, а также дополнительные бонусные выплаты.
Полузащитники Себастьян Шиманьски и Николо Моро почти наверняка покинут «Динамо», причем бесплатно. И 25-летний игрок сборной России в таком случае выглядит как основной инструмент, чтобы залатать дыры в полузащите.
Однако в дело может вмешаться «Зенит». Главный тренер питерцев Сергей Семак давно хочет видеть Баринова в своей команде.
Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -