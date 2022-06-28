Оздоев рассматривает предложения от российских клубов
Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ», что футболист хотел бы играть в российском чемпионате.
«Конечно, Магомед рассматривает и российские предложения. Приоритет — российские клубы. У Магомеда нет желания покинуть Россию. Все будет зависеть от условий. Если будет предложение по финансам или перспективам лучше, чем в России, то отдаст, может, предпочтение зарубежному клубу. Но у Магомеда есть желание остаться в России», — сказал Гаргаев «СЭ».
Ранее Гаргаев заявил, что у Оздоева есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии и Турции.
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
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|Динамо
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|0
|0
|0
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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