Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:58

Оздоев рассматривает предложения от российских клубов

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ», что футболист хотел бы играть в российском чемпионате.

«Конечно, Магомед рассматривает и российские предложения. Приоритет — российские клубы. У Магомеда нет желания покинуть Россию. Все будет зависеть от условий. Если будет предложение по финансам или перспективам лучше, чем в России, то отдаст, может, предпочтение зарубежному клубу. Но у Магомеда есть желание остаться в России», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее Гаргаев заявил, что у Оздоева есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло
Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Магомед Оздоев
РПЛ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Агаларова покупает «Ахмат», Оздоев заинтересовал «Аль-Хиляль», «Зенит» хочет защитника «Сочи» Родригао. Главные трансферные слухи 28 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Представитель Оздоева: «У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции»
Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Баринову
Дмитрий Баринов может перейти из «Локомотива» в «Динамо»
Славиша Йоканович — тренер, который умеет достигать успеха
Губерниев — об уходе Ларссона: «Редкий иностранец сейчас не уедет из России»
Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Баринову

Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости