Оздоев рассматривает предложения от российских клубов

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ», что футболист хотел бы играть в российском чемпионате.

«Конечно, Магомед рассматривает и российские предложения. Приоритет — российские клубы. У Магомеда нет желания покинуть Россию. Все будет зависеть от условий. Если будет предложение по финансам или перспективам лучше, чем в России, то отдаст, может, предпочтение зарубежному клубу. Но у Магомеда есть желание остаться в России», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее Гаргаев заявил, что у Оздоева есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.