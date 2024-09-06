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Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Он любит ромбик. Это его жизнь и семья»

Константин Белов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщил, что в контракте Промеса с эмиратским клубом включена опция бесплатного возвращения в московскую команду.

— Условия контракта — конфиденциальная информация. Понятно, есть определенные обязательства обеих сторон. Мы точно не подписывали игрока, думая о том, куда ему уходить. У клуба серьезные задачи. У спортсмена — свои цели. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой.

— Но он говорил что-то о «Спартаке» и возможном возращении?

— Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак» и наоборот.

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба «Юнайтед» официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

Илие Чебану и&nbsp;Квинси Промес. «Квинси в хорошем состоянии. У него горят глаза». Интервью гендиректора нового клуба Промеса в ОАЭ

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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8
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