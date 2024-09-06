Гаджиев: «Хотелось сказать Мажичу: «Елки-палки, как судили с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о встрече с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Про судей у нас говорят больше, чем про игроков, а это значит, что данная работа у нас на низком уровне. Когда мы туда пришли, Роман Бабаев сразу сказал, что нам не надо влезать в детали прошедших игр. Конечно, мне хотелось сказать: «Елки-палки, как судили с «Пари НН». Но я понимал, что это не тема для разговора. Нам надо четкое понимание, как оценивает ЭСК действия арбитров, чтобы про них постоянно не говорили. Дайте четкое определение, что вы сейчас должны сделать, чтобы нареканий в ваш адрес не было. Но Мажич и там пытался защитить судей, говорить, что они по-прежнему будут придерживаться требований. Так придерживайтесь! Но для себя уточните, что это за нормы, за рамки, и нам покажите. Сделайте выборку решений и покажите», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Во вторник, 3 сентября, в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.