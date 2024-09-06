«Квинси в хорошем состоянии. У него горят глаза». Интервью гендиректора нового клуба Промеса в ОАЭ

«СЭ» поговорил с генеральным директором «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану о переходе Квинси Промеса.

«По футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ»

— Какие эмоции от подписания контракта с Квинси Промесом?

— Я молодой спортивный менеджер. Подписание Промеса вызывает эмоции внутри. Но мы стараемся сразу же переходить к делу. Есть желание поддержать Квинси, чтобы этот трансфер в конце сезона оказался удачным для «Юнайтед» и Промеса. Мы понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Держим кулачки, чтобы он быстрее набрал форму, вышел на поле, сделал первое касание и результативное действие.

— Когда появилась мысль подписать экс-спартаковца в «Юнайтед»?

— Идея с подписанием Промеса появилась неделю назад. Поначалу просто обсуждали с нашим спортивным директором ситуацию, что Квинси тренировался на базе нашего клуба. Возникла идея набрать агенту игрока. Потом развили ее — зачем через посредника, можно же напрямую Промесу. Я так и сделал, мы с Квинси знакомы по выступлению в РПЛ. У нас сложились хорошие товарищеские отношения на поле и за его пределами.

— Правда, что Денис Глушаков принимал участие в переходе Промеса?

— Это действительно так, но он не выступал в роли агента. Квинси не сразу же ответил на мой звонок и сообщение, поэтому я обратился к Денису. Он его предупредил, через двадцать минут в итоге созвонились и договорились о встрече. Я рассказал о клубе, чтобы Промес не пугался. Люди по-разному воспринимают футбол в ОАЭ, учитывая, что мы играем во втором по силе дивизионе страны. Сказал, что у нас тренер — голландец (Арно Бюйтенвег. — Прим. «СЭ»), после чего он, можно сказать, окончательно растаял.

— То есть переговоры прошли быстро?

— Очень быстро. Было чувство, что идем в правильном направлении. Промес оперативно связался со своим агентом, а вскоре все детали были согласованы. Провели медосмотр и тестирование. Мы очень рады за футбол в Эмиратах и за Квинси.

«Главная задача — помочь Промесу и всей команде выйти на пик формы»

— В какой сейчас форме Промес? Что сказали врачи после тестов?

— Наши специалисты, которые очень скрупулезно поработали с Квинси в течение дня, сказали, что игрок в хорошем состоянии. У Промеса горят глаза. Сегодня вечером была тяжелая тренировка, наш новичок ее выдержал.

— Что сказал тренер?

— Он сказал, что занятие было интенсивное, а сам Квинси хорошо выглядел. Но мы не хотим забегать вперед. Понимаем, что это игрок топ-уровня. Дальше нужно каждый день следить и оценивать его физическую форму. Сейчас наша главная задача — помочь Промесу и всей команде выйти на пик формы и держать ее на протяжении всего сезона. Промес попал в профессиональный клуб, где квалифицированные сотрудники и тренерский штаб.

— Какая цель у «Юнайтед»?

— Наша цель — планомерное развитие. У нас есть несколько направлений. Африканский континент — мы работаем с молодыми талантами. Собственно местный футбольный рынок ОАЭ. И Россия — туда можем продавать игроков.

Квинси Промес. Фото ФК «Юнайтед» из Дубая

«Промес очень сильно любит «Спартак»!»

— В контракте Промеса есть опция, что он может бесплатно вернуться в «Спартак» этой зимой?

— Условия контракта — конфиденциальная информация. Понятно, есть определенные обязательства обеих сторон. Мы точно не подписывали игрока, думая о том, куда ему уходить. У клуба серьезные задачи. У спортсмена — свои цели. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой.

— Но он говорил что-то о «Спартаке» и возможном возвращении?

— Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. У меня был разговор с генеральным директором красно-белых Олегом Малышевым насчет перехода Квинси в наш клуб. Он порадовался за игрока, что тот возвращается в профессиональный футбол, передал ему пожелание удачи. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак», и наоборот.

— Почему в клубе решились на подписание игрока со сложным прошлым?

— Иногда в этой жизни мы принимаем решения головой, а иногда — душой и сердцем. На уровне совета директоров и управления клуба это решение было принято именно душой и сердцем. Мы — такие люди, это особенность «Юнайтед». Остальные моменты можно долго обсуждать. Есть юридический аспект, где происходит апелляция, соответственно, нет финального решения. На территории ОАЭ Квинси находится на законных основаниях. Третий юридический аспект — правила ФИФА. Для регистрации игрока нужен контракт и трансферный сертификат. Надеюсь, что завтра он будет отправлен, и мы сможем заявить Промеса на сезон.