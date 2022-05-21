Газизов: «Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы»

В «Уфе» подтвердили, что Иванов будет главным арбитром в матче РПЛ с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о судействе матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Рубином».

Встреча состоится сегодня, 21 мая. Игра пройдет в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы», — приводит слова Газизова «Чемпионат». — Дополнительно настраивать игроков на игру не планируем. Все они готовы к предстоящей встрече».

Ранее гендиректор уфимского клуба предлагал заменить главного арбитра матча Сергея Иванова.

После 29 туров РПЛ «Уфа» набрала 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.