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Сегодня, 10:15

ЦСКА планирует приобрести как минимум четырех игроков летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА планирует приобрести как минимум четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

После нынешнего сезона московский клуб покинут Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Жан-Филипп Гбамен и Алан Дзагоев.

В последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги, ЦСКА примет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве «Ростов». Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-letom-planiruet-sdelat-minimum-chetyre-priobreteniya-1271917/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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