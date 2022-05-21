ЦСКА планирует приобрести как минимум четырех игроков летом

ЦСКА планирует приобрести как минимум четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

После нынешнего сезона московский клуб покинут Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Жан-Филипп Гбамен и Алан Дзагоев.

В последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги, ЦСКА примет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве «Ростов». Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками.