Агент Лаксальта отреагировал на новость о возможном переходе защитника из «Динамо» в «Торонто»

Агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта прокомментировал информацию о возможном переходе уругвайца в «Торонто».

«Никто не общался ни со мной, ни с Диего по поводу ухода из «Динамо». Он очень доволен клубом и Москвой, и как я уже говорил, если ничего не поменяется, Диего останется тут», — цитирует агента Sport24.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. В текущем сезоне 29-летний уругваец сыграл в 14 матчах за «Динамо» в РПЛ и не отметился результативными действиями.