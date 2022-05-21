Черданцев заявил, что заинтересованные стороны склоняются к расширению РПЛ до 18 клубов

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что заинтересованные стороны склоняются к варианту с расширением РПЛ до 18 команд.

«Насколько мне известно, склоняются к варианту расширения РПЛ до 18 команд. При таком случае «Рубин» и «Арсенал» сыграют в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск» и «Оренбургом», — сказал Черданцев в эфире программы «После футбола».

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. По итогам сезона 15-я и 16-я команды вылетают в ФНЛ, а клубы с 13-й и 14-й строчек проводят стыковые матчи с клубами, которые стали 3-м и 4-м в ФНЛ.

В случае, если регламент РПЛ не будет изменен, лигу покинут «Рубин» и тульский «Арсенал». «Химки» проведут стыковые матчи против «СКА-Хабаровска», а «Уфа» — против «Оренбурга».