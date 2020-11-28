Гендиректор «Тамбова»: «Руководство области заблокировало наш переезд в Нижний Новгород»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» рассказала о несостоявшемся переезде клуба в Нижний Новгород.

— Летом нынешнего года активно обсуждалась история с возможным переездом «Тамбова» в Нижний Новгород. В прессу даже попало письмо за вашей подписью в РФС на эту тему. Действительно ли рассматривалась такая возможность?

— Да, это было. В Нижнем Новгороде отличная инфраструктура, оставшаяся со времени чемпионата мира. В Тамбове же со стадионом известно что. Об этом, по-моему, знает уже вся страна. В какой-то момент показалось даже, что этот переезд состоится, и мы начнем сезон 20/21 в Нижнем. Закончились бы эти бесконечные аренды и мотания по городам. Однако руководство Тамбовской области этот переезд заблокировало. Не хочу строить догадки и версии, но считаю — нужно напомнить, что в сентябре должны были пройти выборы губернатора Тамбовской области. И переезд футбольной команды РПЛ с имиджевой точки зрения был бы, несомненно, не лучшим вариантом. Насколько мне известно, именно по этой причине в администрации области и было принято решение, что футбольный клуб должен остаться в Тамбове. Плюс опять же сыграла свою роль и та, ставшая уже известной, встреча Александра Валерьевича Никитина с футболистами, на которой было так много обещаний.

— После сентябрьских выборов губернатор выходил на связь?

— Нет. Мы предпринимали попытки, но нас словно не существует. Наш вице-президент Георгий Александрович Ярцев, которому мы все желаем сейчас скорейшего выздоровления, еще до попадания в больницу все пороги в приемной губернатора обил. Спортивный директор Павел Худяков также регулярно общается в коридорах власти с высокопоставленными чиновниками. Но на сегодня — подвижек нет. Отсутствие этой коммуникации мне вообще не понятно. Губернатор — серьезный уровень. Поймите, мы перевели ситуацию в публичную плоскость только потому, что иных вариантов не осталось. Мы же пытались и до сих пор предпринимаем попытки решить вопрос здесь, в Тамбове. Найти какие-то компромиссные варианты и точки соприкосновения. (Сергей Федоров)

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