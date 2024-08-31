Гендиректор «Спартака»: «Абена и Маркиньос? Глупо отрицать, что это креатуры Станковича»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) прокомментировал трансферную политику московского клуба.

«Трансферы из «Ференцвароша? До меня предложения о покупке доходит по итогам обсуждения спортивного блока. Глупо отрицать, что тренер был одним из факторов перехода Абены и Маркиньоса. Но процесс полностью работал также, как при других трансферах. В трансферный комитет вхожу я, Томаш Амарал и Павел Жданов (член совета директоров «Спартака» — Прим. «СЭ»)», — сказал Малышев.

Также гендиректор красно-белых рассказал о потенциальных приобретениях клуба.

«Глебов? Данил хороший футболист, он есть в шорт-листе Амарала. Но на данный момент предложений не делали. Актюркоглу и Кен? Пока трансфер не состоялся нет смысла обсуждать», — добавил Малышев.

До меня предложения о покупке доходит по итогам обсуждения спортивного блока. Глупо отрицать, что тренер был одним из факторов перехода Абены и Маркиньоса. Но процесс полностью работал также, как при других трансферах.