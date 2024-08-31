Малышев: «Судейские ошибки часто возникают и против «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал работу судей в новом сезоне.

«Я бы хотел, чтобы оценку давали специалисты. У меня много эмоций как у болельщика. Мне кажется, что ошибки возникают часто в том числе против Спартака. Решения неодинаковые. У меня это вызывает бурю эмоций, но это надо разбирать профессионально», — сказал Малышев.

В субботу, 31 августа, «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0. В следующей игре красно-белые встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.