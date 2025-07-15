Гендиректор «Спартака» Малышев: «С огромным уважением отношусь к Карпину, но я против совмещения постов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, как относится к тому, что Валерий Карпин совмещает посты главного тренера московского «Динамо» и сборной России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» выразили недовольство совмещением на общем собрании РПЛ.

«С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу. Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании — вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о назначении Карпина 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. С лета 2021 года Карпин также возглавляет сборную России. Ранее Карпин совмещал работу в национальной команде с «Ростовом», который он покинул зимой 2025 года.