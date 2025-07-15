Гендиректор «Спартака» Малышев: «Российскому футболу нужны финансы. Это самый популярный вид спорта в стране»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном сокращении госфинансирования в российском футболе.

«Я в таких обсуждениях, на данный момент, не участвовал. Поэтому сложно это комментировать. Это пока еще слухи. Даже если будут какие-то ограничения, наверное, они будут постепенными. Не могут за один день просто отменить полностью возможность участвовать в финансировании клубов. Мое мнение, что в наше непростое время российскому футболу естественно нужны финансы, нужна поддержка финансовая. Это самый популярный вид спорта в стране. Но мы будем играть по тем правилам, которые нам будут определять», — сказал Малышев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о возможном введении потолка финансирования футбольных клубов для государственных компаний.