Гендиректор «Спартака» Малышев о Самошникове: «Наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре защитника «Локомотива» Ильи Самошникова.

«Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается», — сказал Малышев «СЭ».

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Он провел 68 матчей за команду, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.