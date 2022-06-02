Аршавин выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выступил против лимита на легионеров в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, российские футболисты должны развиваться в системе естественной конкуренции без привилегий в виде российского паспорта.

«Российские игроки должны развиваться в системе естественной конкуренции, — приводит слова Аршавина «РБК Спорт». — Понятно, что им будет сложнее пробиваться в основу команды. С другой стороны, мы будем понимать, если игрок выступает в составе, это из-за игровых способностей, а не из-за российского паспорта. К тому же при лимите на легионеров есть коррупционные риски».

24 мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров. Согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 иностранцев.