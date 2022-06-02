Аршавин о Зареме: «Она слишком категорична, но не хочу вступать в полемику. Когда команда на 10-м месте, нужно искать проблемы в себе»

Бывший нападающий «Зенита», заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин поделился мнением о критике со стороны Заремы Салиховой.

Салихова — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. По ее словам, все команды в РПЛ пытаются подыгрывать «Зениту».

«Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах. Что касается «Спартака», когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом — во всех остальных», — приводит «РБК Спорт» слова Аршавина.

Также Аршавин ответил на вопрос о том, что «Зенит» упрекают в использовании админресурса.

«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше — это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило», — добавил Аршавин.

«Зенит» выиграл чемпионат России по итогам сезона-2021/22 с 65 очками в 30 матчах. «Спартак» закончил турнир на 10-й строчке с 38 очками.