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Аршавин о Зареме: «Она слишком категорична, но не хочу вступать в полемику. Когда команда на 10-м месте, нужно искать проблемы в себе»

Андрей Аршавин поделился мнением о словах Заремы Салиховой про «Зенит»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Зенита», заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин поделился мнением о критике со стороны Заремы Салиховой.

Салихова — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. По ее словам, все команды в РПЛ пытаются подыгрывать «Зениту».

«Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах. Что касается «Спартака», когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом — во всех остальных», — приводит «РБК Спорт» слова Аршавина.

Также Аршавин ответил на вопрос о том, что «Зенит» упрекают в использовании админресурса.
«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше — это просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих случаев, чтобы это происходило», — добавил Аршавин.

«Зенит» выиграл чемпионат России по итогам сезона-2021/22 с 65 очками в 30 матчах. «Спартак» закончил турнир на 10-й строчке с 38 очками.

Источник: https://sportrbc.ru/news/628788959a79475b75162305
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Краснодар

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