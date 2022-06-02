Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

«Так думать глупо — в этом году мы единственные, кто отобрал у «Зенита» четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными. Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» — чемпион», — приводит Sport24 слова Юсупова.

«Сочи» занял второе место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ с 56 очками, «Зенит» выиграл турнир с 65 очками.

«Зенит» потерпел единственное домашнее поражение в сезоне от «Сочи» — 1:2. Игра состоялась 3 октября 2021 года.