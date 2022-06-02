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Юсупов: «Глупо думать, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита». Кроме нас в Петербурге в этом сезоне никто не выиграл»

Полузащитник «Сочи» Юсупов ответил критикам, которые называют его команду фарм-клубом «Зенита»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

«Так думать глупо — в этом году мы единственные, кто отобрал у «Зенита» четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными. Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» — чемпион», — приводит Sport24 слова Юсупова.

«Сочи» занял второе место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ с 56 очками, «Зенит» выиграл турнир с 65 очками.

«Зенит» потерпел единственное домашнее поражение в сезоне от «Сочи» — 1:2. Игра состоялась 3 октября 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-02-yusupov-sochi-farm-klub-zenita-krome-nas-v-peterburge-nikto-ne-vyigral
Артур Юсупов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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