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28 апреля, 20:04

Гендиректор «Пари НН» Карасев обратился к болельщикам

Алина Савинова

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев обратился к болельщикам нижегородской команды на фоне ухода из клуба главного тренера Алексея Шпилевского.

Во вторник, 28 апреля, «Пари НН» объявил о расторжении контракта с 38-летним специалистом по соглашению сторон. Шпилевский возглавлял команду с лета 2025 года.

«Уважаемые болельщики! Сегодня мы официально сообщили о завершении сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Слежу за вашей реакцией, получаю обратную связь, и мне бы хотелось более подробно остановиться на решении о перестановках. Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг, — результат. Это главное в спорте, в футболе в частности. К концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Карасева.

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Гендиректор отметил, что команде по ходу сезона не хватало стабильности.

«После матча со «Спартаком», в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остается прежней — сохранение места в РПЛ. Чтобы ее достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба — это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения», — добавил он.

По словам Карасева, расставание со Шпилевским и его помощниками произошло не раньше, поскольку в клубе до последнего верили в тренерский штаб, предоставляя возможности для реализации идей и ожидая конвертации в результат. Гендиректор поблагодарил Шпилевского за работу и призвал болельщиков сплотиться и поддержать команду в концовке сезона.

После 27 туров нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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