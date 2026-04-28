Гендиректор «Пари НН» Карасев обратился к болельщикам
Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев обратился к болельщикам нижегородской команды на фоне ухода из клуба главного тренера Алексея Шпилевского.
Во вторник, 28 апреля, «Пари НН» объявил о расторжении контракта с 38-летним специалистом по соглашению сторон. Шпилевский возглавлял команду с лета 2025 года.
«Уважаемые болельщики! Сегодня мы официально сообщили о завершении сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Слежу за вашей реакцией, получаю обратную связь, и мне бы хотелось более подробно остановиться на решении о перестановках. Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг, — результат. Это главное в спорте, в футболе в частности. К концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Карасева.
Гендиректор отметил, что команде по ходу сезона не хватало стабильности.
«После матча со «Спартаком», в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остается прежней — сохранение места в РПЛ. Чтобы ее достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба — это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения», — добавил он.
По словам Карасева, расставание со Шпилевским и его помощниками произошло не раньше, поскольку в клубе до последнего верили в тренерский штаб, предоставляя возможности для реализации идей и ожидая конвертации в результат. Гендиректор поблагодарил Шпилевского за работу и призвал болельщиков сплотиться и поддержать команду в концовке сезона.
После 27 туров нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».
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Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
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Балтика
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Эгаш Касинтура
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Максим Савельев
Оренбург
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