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28 апреля, 18:15

Бывшего вице-президента и экс-члена исполкома РФС Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам за взятку

Сергей Анохин.
Фото ФК «Химки»

Бывший вице-президент и экс-член исполкома РФС Сергей Анохин приговорен к 8 годам и 2 месяцам заключения за взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Также функционер получил штраф в размере 12 миллионов рублей.

Анохин, который с апреля 2022 по январь 2025 года занимал должность генерального директора букмекерской компании FONBET, был задержан в Москве 29 января 2025 года по подозрению в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

Следствие установило, что Анохин, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на одном из предыдущих мест работы, через посредников передал взятку, однако одним из посредников оказался оперативный сотрудник. После передачи денег цепочка посредников и Анохин оказались задержаны.

«Следователем проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Осуществлено более 30 допросов, получены заключения свыше 15 судебных экспертиз, среди которых фоноскопические и компьютерно-технические. На первоначальном этапе расследования в ходе обысков была обнаружена сумма в размере 55 миллионов рублей, которая в последующем по приговору была обращена в доход государства», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Помимо работы в РФС и FONBET, Анохин с 2013 по 2022 год был главой Московской федерации футбола, а также с сентября 2020 по ноябрь 2021 года являлся генеральным директором футбольного клуба «Химки», который прекратил существование в июне 2025 года.

Сергей Анохин.Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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