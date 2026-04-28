Бывшего вице-президента и экс-члена исполкома РФС Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам за взятку
Бывший вице-президент и экс-член исполкома РФС Сергей Анохин приговорен к 8 годам и 2 месяцам заключения за взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
Также функционер получил штраф в размере 12 миллионов рублей.
Анохин, который с апреля 2022 по январь 2025 года занимал должность генерального директора букмекерской компании FONBET, был задержан в Москве 29 января 2025 года по подозрению в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.
Следствие установило, что Анохин, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на одном из предыдущих мест работы, через посредников передал взятку, однако одним из посредников оказался оперативный сотрудник. После передачи денег цепочка посредников и Анохин оказались задержаны.
«Следователем проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Осуществлено более 30 допросов, получены заключения свыше 15 судебных экспертиз, среди которых фоноскопические и компьютерно-технические. На первоначальном этапе расследования в ходе обысков была обнаружена сумма в размере 55 миллионов рублей, которая в последующем по приговору была обращена в доход государства», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Помимо работы в РФС и FONBET, Анохин с 2013 по 2022 год был главой Московской федерации футбола, а также с сентября 2020 по ноябрь 2021 года являлся генеральным директором футбольного клуба «Химки», который прекратил существование в июне 2025 года.
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9
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10
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12
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13
|Динамо
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14
|Факел
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|3-5
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15
|Родина
|2
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16
|Акрон
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|Кр. Советов – Балтика
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|Локомотив – Акрон
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|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
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|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
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|9.08
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|Рубин – Оренбург
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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Натан Гассама
Балтика
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Андрей Лангович
Ростов
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
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