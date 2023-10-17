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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Мы хотим бороться за еврокубки, как только дорастем до этого»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанов о том, что организация не планирует переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Мы поддерживаем заявление руководителей РФС, но не потому, что обязаны его поддерживать, а это синхронно наша стратегия. Как клуб безусловно, работаем по тем правилам, которые выстраивает РФС, эти правила синхронны с правилами УЕФА. Мы привыкли к этим моментам. Более того, наша стратегия прописана таким образом, что как мы дорастем, хотим бороться в том числе и за еврокубки. Это хорошо, что мы не виляем вправо или влево, стабильно идем по стратегическому пути, по которому шли до этих сложных времен», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Пари НН» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guseinov-pari-nn-khochet-borotsya-za-evrokubki-kak-tolko-dorastyot-do-etogo-295744/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
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Рубин – ЦСКА
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 - : -
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