В «Сочи» рассказали, когда Нобоа приступит к тренировкам в общей группе

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Кристиан занимается индивидуально с тренером по физической подготовке. Думаю, уже на днях увидим его в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Сочи» (6 очков) продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре «Сочи» 22 октября в гостях сыграет с «Уралом».