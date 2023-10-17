«Палмейрас» хочет приобрести Клаудиньо

Бразильский «Палмейрас» хочет купить полузащитника «Зенита» Клаудиньо в конце нынешнего сезона, сообщает Palestra News.

По информации источника, переговоры еще не начались, но существует высокая вероятность того, что в конце сезона бразильский клуб сделает солидное предложение «Зениту» по трансферу игрока.

В этом сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.