Мелик-Гусейнов: «В «Пари НН» доверяют тренерскому штабу. Никаких движений не было»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нижегородцы не планируют изменений в тренерском штабе команды.

«Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идет плановая работа, как на тренировках, так и в матчах. Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова гендиректора.

Главным тренером команды из Нижнего Новгорода с 2024 года является Виктор Гончаренко. После 24 туров РПЛ «Пари НН» под его руководством занимает 13-е место в турнирной таблице с 20 очками.