«Ахмат» примет «Ростов» в рамках 24-го тура РПЛ в субботу, 12 апреля. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Ростов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

По итогам 23-х туров чемпионата России грозненская команда набрала 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 33 баллами идут на седьмой строчке премьер-лиги.

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