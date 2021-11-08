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Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что руководство клуба полностью доверяет Кержакову

19:13
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру Александру Кержакову.

«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в премьер-лиге, — цитирует Измайлова ТАСС. — Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича Кержакова, все будет хорошо. Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе все преодолеем».

Также гендиректор прокомментировал поражение команды от «Ахмата» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

«Результат на табло, мы проиграли. Первый тайм нам однозначно не удался, начало второго тайма провели очень хорошо, отыгрались, но соперник прибавил в атаке. Наша же команда допустила череду ошибок, пропустили гол, пытались исправить положение, но в итоге третий мяч оказался в наших воротах. В команде много травмированных игроков, поэтому с «Ахматом» у нас была короткая скамейка запасных, играли молодые футболисты, которым не хватило опыта», — добавил Измайлов.

«Нижний Новгород» проиграл четыре матча подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 14 очков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12864937

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