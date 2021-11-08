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«Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Актобе»

19:12
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Полузащитник «Актобе» и молодежной сборной Казахстана Максим Самородов попал в расширенный список приобретений московского «Спартака», пишет Meta-ratings.kz.

Скауты московского «Спартака» следят за игрой 19-летнего воспитанника «Актобе». Ранее представители «Спартака» уже контактировали с актюбинским клубом.

В прошедшем сезоне Самородов за «Актобе» в чемпионате Казахстана сыграл 21 игру, забил 3 гола. Полузащитник регулярно вызывается в молодежную сборную Казахстана.

В марте уходящего года Максим успел дебютировать за национальную сборную Казахстана. Он вышел на замену под конец игры против сборной Франции.

Отметим, что в декабре контракт Самородова с «Актобе» заканчивается.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/samorodov-v-long-liste-spartaka-moskovskiy-klub-uzhe-kontaktiroval-po-nemu-1109315/

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Иван Шитик все материалы автора

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