«Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Актобе»
Полузащитник «Актобе» и молодежной сборной Казахстана Максим Самородов попал в расширенный список приобретений московского «Спартака», пишет Meta-ratings.kz.
Скауты московского «Спартака» следят за игрой 19-летнего воспитанника «Актобе». Ранее представители «Спартака» уже контактировали с актюбинским клубом.
В прошедшем сезоне Самородов за «Актобе» в чемпионате Казахстана сыграл 21 игру, забил 3 гола. Полузащитник регулярно вызывается в молодежную сборную Казахстана.
В марте уходящего года Максим успел дебютировать за национальную сборную Казахстана. Он вышел на замену под конец игры против сборной Франции.
Отметим, что в декабре контракт Самородова с «Актобе» заканчивается.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/samorodov-v-long-liste-spartaka-moskovskiy-klub-uzhe-kontaktiroval-po-nemu-1109315/
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